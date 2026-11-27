Экс-футболист «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал поражение «Спартака» в 6-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Оренбургом» (1:0).

«Всё говорило за то, что «Оренбург» победит. «Спартак» всё решил и борется за чемпионство. У всех команд из первой пятёрки мысли только о двух турах перед паузой. «Оренбург» дерзко повёл себя, использовали очередной косяк обороны и вратаря красно‑белых. Все довольны. «Оренбург» победил, а «Спартак» обошёлся без травм», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

После шести туров группового этапа Пути РПЛ «Оренбург» набрал 13 очков и занимает второе место в квартете А. «Спартак» также заработал 13 очков, но располагается на первой строчке. Обе команды вышли в плей-оф