«Борнмут» стал третьим клубом в истории, выигравшим первые пять матчей в еврокубках

Английский «Борнмут» обыграл испанскую «Сельту» со счётом 2:1 в матче 5-го тура общего этапа Лиги Европы. Эта победа стала для команды пятой подряд в её дебютном сезоне в еврокубках, сообщает Opta.

Таким образом, «Борнмут» стал третьим клубом в истории, которому удалось выиграть первые пять матчей в еврокубках. Ранее подобное достижение покорялось армянскому «Арарату» в сезоне-1972/1973 и немецкому «Нюрнбергу» в сезоне-1961/1962. Примечательно, что английская команда добилась этого результата в своём первом в истории сезоне в европейских турнирах.

На данный момент «Борнмут» занимает первое место в турнирной таблице Лиги Европы, набрав максимальные 15 очков посл