Ретроматч сборной России с командой Венесуэлы собрал у экранов более 9,5 млн телезрителей. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) в социальных сетях.

Трансляция встречи была организована на Первом канале и в онлайн-кинотеатре Okko. В РФС поблагодарили всех болельщиков, которые следили за трансляцией и поддерживали национальную команду. «Спасибо всем, кто смотрел матч сборной и поддерживал наших парней!» — говорится в сообщении пресс-службы.

Игра проходила в рамках ноябрьского сбора национальной команды. Встреча носила товарищеский статус, однако была стилизована под ретроформат, что привлекло дополнительное внимание аудитории.