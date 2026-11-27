Бывший полузащитник сборной Нидерландов Уэсли Снейдер продал на аукционе футболку Серхио Рамоса, в которой испанец играл в финале чемпионата мира 2010 года. Лот ушёл за € 65 126, сообщает Cadena SER.

Отмечается, что темно-синяя футболка с длинным рукавом и 15-м номером Рамоса была одной из реликвий частной коллекции Снейдера. После финала в Йоханнесбурге защитник сборной Испании подарил её голландцу, с которым они вместе выступали за мадридский «Реал». Примечательно, что свою собственную футболку с того финала Снейдер продал чуть более чем за € 5 тыс.

Помимо этого, бывший игрок «Реала» и «Интера» распродаёт и другие личные награды. Несколько месяцев назад он продал «Серебряный мяч» ЧМ-2010 за € 19 тыс., бронзовую медаль ЧМ-2014 за € 6,5 тыс., а также мяч, которым сборная Нидерландов обыграла Бразилию в четвертьфинале ЧМ-2014, за € 6,1 тыс. и свою медаль участника того турнира за € 1 тыс.

Многие задаются вопросом, почему Снейдер расстаётся со всеми этими памятными вещами. Один из слухов гласит, что в 2025 году футболист пострадал от мошенничества с недвижимостью в Турции и нуждается в деньгах. Сам экс-спортсмен в одном из подкастов объяснил, что инвестировал крупную сумму в недвижимость, но не получил ни евро.