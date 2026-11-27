Руководство мюнхенской «Баварии» осталось недовольно комментариями полузащитника команды Йозуа Киммиха относительно ситуации с хавбеком Джамалом Мусиалой. Об этом сообщает журналист Максимилиан Кох в социальных сетях.

По информации источника, «мощнейшие фигуры» в руководстве клуба были удивлены заявлениями футболиста, прозвучавшими после вчерашнего матча. Отмечается, что боссы не были проинформированы о содержании и тональности комментариев Киммиха заранее. Именно фактор неожиданности стал причиной раздражения руководства «Баварии».

Стоит отметить, что Джамал Мусиала является одним из ключевых игроков атаки мюнхенского клуба. В текущем сезоне его выступления и состояние здоровья регулярно находятся в центре внимания болельщиков и прессы. В таких клубах, как «Бавария», публичные заявления игроков по чувствительным темам, касающимся одноклубников, традиционно согласовываются с пресс-службой и руководством. Комментарии Киммиха нарушили этот негласный протокол, что и вызвало недовольство боссов.

Официальных комментариев от пресс-службы «Баварии» по данному инциденту пока не поступало. Сам Киммих также пока не давал дополнительных пояснений по своим словам, вызвавшим резонанс внутри клуба. Ожидается, что ситуация будет урегулирована в ходе внутренних разговоров руководства с игроком.