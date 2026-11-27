Капелло — о ничьей «Ромы» с «ПСЖ»: придётся взять свои слова обратно

Бывший главный тренер сборной России и «Ромы» Фабио Капелло похвалил наставника римского клуба Джан Пьеро Гасперини после матча 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «ПСЖ» (2:2). Об этом сообщает Sky Sport.

После игры Капелло признался, что перед матчем скептически отнёсся к стартовому составу «Ромы», в котором Писилли и Суле расположились за Кастро, а Дибала и Мален остались на скамейке запасных.

«Джан Пьеро, поздравляю! Перед матчем, когда я увидел состав, я сказал: «Отказывается от Лиги чемпионов и делает ставку на чемпионат». Что ж, мне придётся взять свои слова обратно! Ты построил что-то действительно краси