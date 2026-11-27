Журналист Даниэль Риоло выразил непонимание по поводу поддержки, которую президент Федерации футбола Камеруна Самуэль Это'О оказал действующему главе ФИФА Джанни Инфантино перед предстоящими выборами. Об этом Риоло заявил в эфире программы After Foot.

Ранее Это'О публично поддержал кандидатуру Инфантино на фоне новостей о том, что тот пообещал ежегодно выделять каждой национальной федерации по $ 25 млн (€ 22,8 млн). Риоло призвал функционера объяснить свою позицию.

«Я просто хочу знать, почему он голосует за Инфантино. Ему просто нужно сказать это. Нет ничего сложного в том, чтобы сказать, что это потому, что мы (национальные федерации) получим 25 млн», — приводит слова Риоло RMC Sport.