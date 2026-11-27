Риоло пригласил Это'О на эфир, чтобы объяснить поддержку Инфантино
Журналист Даниэль Риоло выразил непонимание по поводу поддержки, которую президент Федерации футбола Камеруна Самуэль Это'О оказал действующему главе ФИФА Джанни Инфантино перед предстоящими выборами. Об этом Риоло заявил в эфире программы After Foot.
Ранее Это'О публично поддержал кандидатуру Инфантино на фоне новостей о том, что тот пообещал ежегодно выделять каждой национальной федерации по $ 25 млн (€ 22,8 млн). Риоло призвал функционера объяснить свою позицию.
«Я просто хочу знать, почему он голосует за Инфантино. Ему просто нужно сказать это. Нет ничего сложного в том, чтобы сказать, что это потому, что мы (национальные федерации) получим 25 млн», — приводит слова Риоло RMC Sport.
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