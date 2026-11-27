Мексиканский футболист Луис Чавес был застрелен во время матча любительских команд

26-летний Луис Альберто Риос Чавес, известный как «Эль Море», погиб в результате вооружённого нападения на футбольном поле в городе Ирапуато (штат Гуанахуато). По информации телеканала TV Azteca, нападавшие передвигались на мотоциклах и являлись членами вооружённой банды.

Трагедия произошла прямо на поле во время матча. Помимо погибшего спортсмена, в результате инцидента также пострадал ещё один человек. Правоохранительные органы занимаются расследованием нападения.

В прошлом Чавес выступал за клуб третьего по силе дивизиона чемпионата Мексики — «Атлетико Сан-Франсиско-дель-Ринкон». В последнее время он являлся игроком любительского клуба «Арандас», за который и играл в момент трагедии.