Нападающий «Депортиво» Пьер-Эмерик Обамеянг попал в дорожно-транспортное происшествие по пути на утреннюю тренировку команды. Об этом сообщает The Touchline в социальных сетях.

Футболист не пострадал и сам прокомментировал инцидент. «Это был небольшой испуг, но мы оба в порядке, и это самое главное. Такие вещи случаются в жизни. Самое важное, что другой человек не пострадал. Хорошие вещи приходят после трудных моментов», — приводит слова Обамеянга источник.

Инцидент произошёл утром перед плановым занятием команды. Несмотря на аварию, габонский форвард отделался лишь испугом. В текущем сезоне 37-летний Обамеянг выступает за испанский клуб, куда перешёл в 2025 году.