Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси примет участие в прощальном матче бывшего форварда «Бока Хуниорс» Карлоса Тевеса. Об этом сообщает ESPN Argentina.

Мероприятие, получившее название «Adiós Apache», запланировано на 20 декабря и пройдёт на арене «Ла Бомбонера». Организаторы уже официально подтвердили участие Месси в этом событии. Ожидается, что матч станет большим праздником для аргентинского футбола.

Месси и Тевес долгое время вместе выступали за национальную сборную Аргентины, в том числе на чемпионате мира 2010 года. 42-летний Тевес объявил о завершении профессиональной карьеры ещё в 2022 году, однако решил провести масштабную прощальную игру с участием звёзд мирового футбола.

Ранее сообщалось, что в матче также могут принять участие другие легендарные игроки сборной Аргентины, включая Хуана Романа Рикельме и Серхио Агуэро.