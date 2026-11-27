Московский ЦСКА согласовал трансфер нападающего «Атлетико Паранаэнсе» Кевина Вивероса. Сумма сделки составит $ 20 млн и ещё $ 7 млн в виде бонусов. Об этом сообщает журналист Герман Гарсия Грова на странице в социальной сети X.

Отмечается, что 26-летний колумбиец подпишет с армейцами контракт на четыре года. На данный момент сторонам осталось урегулировать последние детали, а именно — договориться по вопросу заработной платы футболиста. Как только соглашение по зарплате будет достигнуто, стороны официально оформят переход.

В 2026 году Виверос провёл 32 матча в высшей лиге чемпионата Бразилии, в которых отметился 21 забитым мячом.

Ранее сообщалось, что «Атлетико Паранаэнсе» запрашивал за игрока сопоставимую сумму, а в сделку могли быть включены другие футболисты.

По информации источника, сам нападающий изначально не горел желанием переезжать в Россию. Однако ЦСКА удалось убедить игрока, предложив ему долгосрочный проект и улучшенные финансовые условия. Ожидается, что после подписания Виверос присоединится к команде на зимних сборах.