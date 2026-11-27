«Борнмут» обыграл испанскую «Сельту» (2:1) и впервые в истории клуба одержал 10 побед подряд во всех турнирах. Об этом сообщает Opta.

Последним клубом АПЛ, выдававшим такую же серию, была «Астон Вилла», победившая в 11 матчах подряд с ноября по декабрь 2025 года.

В турнирной таблице Премьер-лиги «Борнмут» после 11 туров занимает пятое место с 18 очками. В следующем, 12-м туре чемпионата Англии команда 29 ноября на выезде сыграет с лондонским «Фулхэмом» на стадионе «Крейвен Коттедж».