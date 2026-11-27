Руни рассказал, как они с женой поставили два унитаза рядом в доме

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни рассказал, что они с женой Колин вместе ходили в туалет в их прежнем доме.

В данный момент Уэйн и Колин участвуют в популярном реалити-шоу I’m a Celebrity...Get Me Out of Here! («Я знаменитость. Заберите меня отсюда!»), где звёзды живут в некомфортных условиях практически без удобств. В разговоре с другими участниками шоу экс-футболист вспомнил об обустройстве своего старого дома.

«Мы всё равно никогда не пользовались биде. Поэтому мы поставили два унитаза, чтобы мы с Колин могли сидеть рядом и срать. Единственное, чего я не делал, — не вытирал жопу при ней, так что ей приходилось заканчивать и уходить», — приводит слова Руни The Independent.