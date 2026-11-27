Расписание матчей 12-го тура чемпионата Англии — 2026/2027 по футболу
Сегодня, 27 ноября, стартует 12-й тур английской Премьер-лиги сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием матчей тура чемпионата Англии.
Расписание 12-го тура АПЛ сезона-2026/2027 (время московское):
27 ноября, пятница:
23:00. «Ноттингем Форест» — «Челси».
28 ноября, суббота:
18:00. «Лидс Юнайтед» — «Ковентри Сити»;
18:00. «Манчестер Юнайтед» — «Брентфорд»;
20:30. «Ипсвич Таун» — «Астон Вилла».
29 ноября, воскресенье:
15:00. «Эвертон» – «Ливерпуль»;
17:05. «Сандерленд» – «Тоттенхэм Хотспур»;
17:05. «Фулхэм» – «Борнмут»;
17:05. «Бра