Известный российский тренер Заур Тедеев высказался о работе немецкого специалиста Сандро Шварца на посту главного тренера московского «Динамо».

«Давно я такого не видел, чтобы с нашими футболистами так качественно работал иностранный специалист. Футболисты «Динамо» сегодня прибавляют — это здорово. Мы видим, как в том числе прогрессируют молодые футболисты. Это тоже важная составляющая. Могу с уверенностью сказать, что нахождение Шварца в РПЛ позволяет нам думать, что благодаря такому специалисту российский футбол развивается», — сказал Тедеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.