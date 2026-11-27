Сегодня, 27 ноября, стартует 11-й тур немецкой Бундеслиги сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 11-го тура Бундеслиги (время московское):

27 ноября, пятница:

22:30. «Вердер» – «Боруссия» Мёнхенгладбах.

28 ноября, суббота:

17:30. «Падерборн 07» – «Шальке-04»;

17:30. «Кёльн» – «Эльферсберг»;

17:30. «Майнц» – «Унион»;

17:30. «Гамбург» – «Бавария»;

20:30. «Штутгарт» – «Айнтрахт».

29 ноября, воскресенье:

17:30. «Фрайбург» – «РБ Лейпциг»;

19:30. «Хоффенхайм» – «Аугсбург»;

21:30. «Боруссия» Дортмунд – «Байер».

Дортмундская «Боруссия» с 24 очками возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги, в группе лидеров также находятся «Бавария» и «Фрайбург», у которых по 22 очка.