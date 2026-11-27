Сегодня, 27 ноября, стартует 20-й тур Лиги Pari сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 20-го тура Первой лиги (время московское):

Пятница, 27 ноября

19:30. «Торпедо» – «СКА-Хабаровск»;

Воскресенье, 29 ноября

14:00. «Ленинградец» – «Волга»;

14:00. «Велес» – «Уфа»;

15:00. «Нефтехимик» – «Нижний Новгород»;

15:00. «Ротор» – «КАМАЗ»;

17:00. «Спартак» Кострома – «Челябинск»;

Понедельник, 30 ноября

17:00. «Урал» – «Шинник»;

18:00. «Текстильщик» – «Енисей»;

18:30. «Арсенал» Тула – «Сочи».

Турнирную таблицу Первой лиги сезона-2026/2027 возглавляет «Нижний Новгород», набравший 49 очков после 19 туров. В активе «Урала» под руководством Сергея Юрана 38 очков, клуб располагается на втором месте. Московское «Торпедо» с 35 очками занимает третью строчку. Замыкают турнирную таблицу «Енисей» (18 очков), нижнекамский «Нефтехимик» (17) и ивановский «Текстильщик» (15).