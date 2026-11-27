Расписание матчей 20-го тура Первой лиги сезона-2026/2027
Сегодня, 27 ноября, стартует 20-й тур Лиги Pari сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.
Расписание матчей 20-го тура Первой лиги (время московское):
Пятница, 27 ноября
- 19:30. «Торпедо» – «СКА-Хабаровск»;
Воскресенье, 29 ноября
- 14:00. «Ленинградец» – «Волга»;
- 14:00. «Велес» – «Уфа»;
- 15:00. «Нефтехимик» – «Нижний Новгород»;
- 15:00. «Ротор» – «КАМАЗ»;
- 17:00. «Спартак» Кострома – «Челябинск»;
Понедельник, 30 ноября
- 17:00. «Урал» – «Шинник»;
- 18:00. «Текстильщик» – «Енисей»;
- 18:30. «Арсенал» Тула – «Сочи».
Турнирную таблицу Первой лиги сезона-2026/2027 возглавляет «Нижний Новгород», набравший 49 очков после 19 туров. В активе «Урала» под руководством Сергея Юрана 38 очков, клуб располагается на втором месте. Московское «Торпедо» с 35 очками занимает третью строчку. Замыкают турнирную таблицу «Енисей» (18 очков), нижнекамский «Нефтехимик» (17) и ивановский «Текстильщик» (15).