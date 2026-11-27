Российский тренер Заур Тедеев проанализировал ситуацию в петербургском «Зените». Он считает, что команда зависит от полузащитника Максима Глушенкова.

«В «Зените» многое зависит от состояния Глушенкова. Это один из лучших футболистов России. Его кондиции и удача — большой задел с точки зрения победы «Зенита». Там много мастеровитых игроков, но Глушенков даже среди них отличается своими действиями, которые приносят результат команде. Беспокоит, что как таковой командности внутри не видно. Я говорю о командных скоростях, командной мощности, выраженных действиях в обороне и прессинге. Этого не хватает. Понятно, почему они хороши в атаке — много мастеровитых футболистов. «Зенит» по игре должен был быть сильнее», — сказал Тедеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.