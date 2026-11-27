Расписание матчей 13-го тура чемпионата Италии — 2026/2027 по футболу
Сегодня, 27 ноября, стартует 13-й тур итальянской Серии А сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.
Расписание матчей 13-го тура Серии А (время московское):
27 ноября, пятница:
22:45. «Венеция» – «Болонья».
28 ноября, суббота:
17:00. «Фрозиноне» – «Парма»;
20:00. «Торино» – «Лацио»;
22:45. «Интер»– «Дженоа».
29 ноября, воскресенье:
14:30. «Удинезе» – «Фиорентина»;
17:00. «Сассуоло» – «Наполи»;
20:00. «Рома» – «Монца»;
22:45. «Комо» – «Ювентус».
30 ноября, понедельник:
20:30. «Лечче» – «Аталанта»;
22:45. «Кальяри» – «Милан».
«Лацио» с 32 очками возглавляет турнирную таблицу Серии А. В группе лидеров та