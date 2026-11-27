Сегодня, 27 ноября, стартует 13-й тур итальянской Серии А сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 13-го тура Серии А (время московское):

27 ноября, пятница:

22:45. «Венеция» – «Болонья».

28 ноября, суббота:

17:00. «Фрозиноне» – «Парма»;

20:00. «Торино» – «Лацио»;

22:45. «Интер»– «Дженоа».

29 ноября, воскресенье:

14:30. «Удинезе» – «Фиорентина»;

17:00. «Сассуоло» – «Наполи»;

20:00. «Рома» – «Монца»;

22:45. «Комо» – «Ювентус».

30 ноября, понедельник:

20:30. «Лечче» – «Аталанта»;

22:45. «Кальяри» – «Милан».

«Лацио» с 32 очками возглавляет турнирную таблицу Серии А. В группе лидеров та