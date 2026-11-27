Бывший тренер «Акрона» Заур Тедеев оценил перспективы команды в Альфа-Банк РПЛ. Он считает, что тольяттинцы будут бороться за выживание.

«Больше всего меня волнует тема «Акрона». На сегодняшний день, слава богу, поправили ту ситуацию, которая должна была меняться ещё раньше. Я говорю о количественном и качественном показателе выбора футболистов. Надо признать, что сегодня в команде достаточное количество качественных игроков, которые способны конкурировать внутри, чтобы средний уровень поднялся. Но что мы видим в таблице? Если сравнить с прошлым сезоном, то, если мне не изменяет память, у команды на этом же отрезке было около 18 очков в более сложной ситуации. Как мне кажется, в более простой ситуации «Акрону» не хватает очков. 12 очков — это очень мало. Скорее всего, команда будет биться за выживание. Если несколько туров назад я верил, что «Акрон» подобрал футболистов и обретает себя, сейчас складывается ощущение, что это не так», — сказал Тедеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.