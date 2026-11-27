Бывший нападающий «Рубина» Александр Бухаров в соцсетях сообщил, что покинул академию казанского клуба.

«От всей души благодарю академию футбольного клуба «Рубин» за возможность попробовать себя в новом амплуа на футбольном поле — в качестве тренера. Это бесценный опыт работы с такими прекрасными людьми, профессионалами своего дела, которые с первых дней дали мне понять, что я дома.

Следующий этап я принимаю с большим интересом и верой в себя. Отдельно хочу поблагодарить Александра Петровича Гусева, который всегда с любовью и заботой относился ко мне и помогал мне во всём», — сказано в публикации Бухарова.