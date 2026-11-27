Голкипер «Динамо» Игорь Лещук считает, что в Фонбет Кубке России было бы лучше без введения системы паспорта болельщика.

«В Кубке России было лучше без Fan ID, но что поделать. Для меня непонятно, почему он распространяется на футбол, а на другие виды спорта — нет? Очень странно. Когда на стадионы ходили фанаты, это добавляло антуража. Конечно, в какие-то моменты скучаешь по этому. С другой стороны, сейчас на стадионы ходит очень много детей. Это новое поколение, которое растёт. Думаю, пройдёт лет 10 и эта возрастная категория станет старше», — сказал Лещук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.