Расписание матчей 12-го тура чемпионата Франции — 2026/2027 по футболу
Сегодня, 27 ноября, матчем «Брест» — «Париж» стартует 12-й тур французской Лиги 1 сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием матчей тура чемпионата Франции.
Расписание 12-го тура Лиги 1 сезона-2026/2027 (время московское)
27 ноября, пятница
- 22:45. «Брест» – «Париж»;
28 ноября, суббота
- 19:15. «Анже» – «Ланс»;
- 22:45. «ПСЖ» – «Лорьян»;
- 22:45. «Ницца» – «Труа»;
- 22:45. «Гавр» – «Страсбург»;
- 22:45. «Ле-Ман» – «Лилль»;
29 ноября, воскресенье
- 17:00. «Осер» – «Марсель»;
- 19:15. «Тулуза» – «Ренн»;
- 22:45. «Лион» – «Монако».
Турнирную таблицу чемпионата Франции возглавляет «ПСЖ», набрав 26 очков за 11 матчей.
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