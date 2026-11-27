Защитник воронежского «Факела» Игорь Юрганов высказался о турнирном положении воронежцев в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге. Команда набрала девять очков за 15 туров и замыкает турнирную таблицу чемпионата страны. Юрганов констатировал, что «Факелу» нужно выбираться со дна турнирной таблицы.

«Конечно, никому не нравится последнее место в РПЛ. Как можно быстрее хочется от этого уйти. Может, на нас есть лишнее давление. Нам надо выбираться из этой ситуации. Мы все профессионалы, все всё понимают. Другого выхода у нас нет», — сказал Юрганов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.