Тренер «Реала Сосьедад» Матараццо назвал причины поражения от «Кристал Пэлас»
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Главный тренер «Реала Сосьедад» Пеллегрино Матараццо прокомментировал поражение своей команды в матче 5-го тура общего этапа Лиги Европы УЕФА с «Кристал Пэлас» (1:2).
Лига Европы . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2026, четверг. 23:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон, Англия
Окончен
2 : 1
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
0:1 Сарр – 66' 1:1 Матета – 73' 2:1 Макнил – 82'
Удаления: нет / Мартин – 72'
«Думаю, до счёта 1:0 мы проводили очень хороший матч. Мы полностью контролировали игру и создали множество голевых моментов. Но затем пропустили с пенальти, а наш игрок получил вторую жёлтую карточку, и это изменило ход встречи. Нам не удалось стабилизировать игру и достаточно долго сдерживать соперника, чтобы не допустить второго гола.
Мы выйдем в плей-офф, я уверен в этом. Мы верим в себя. Думаю, парни провели хороший матч и не заслуживали поражения», — приводит слова Матараццо официальный сайт УЕФА.
Комментарии
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