Главный тренер «Реала Сосьедад» Пеллегрино Матараццо прокомментировал поражение своей команды в матче 5-го тура общего этапа Лиги Европы УЕФА с «Кристал Пэлас» (1:2).

«Думаю, до счёта 1:0 мы проводили очень хороший матч. Мы полностью контролировали игру и создали множество голевых моментов. Но затем пропустили с пенальти, а наш игрок получил вторую жёлтую карточку, и это изменило ход встречи. Нам не удалось стабилизировать игру и достаточно долго сдерживать соперника, чтобы не допустить второго гола.

Мы выйдем в плей-офф, я уверен в этом. Мы верим в себя. Думаю, парни провели хороший матч и не заслуживали поражения», — приводит слова Матараццо официальный сайт УЕФА.