Бывший тренер «Акрона» Заур Тедеев выделил команду, которая больше всех впечатлила в первой половине сезона Альфа-Банк РПЛ. Он выделил московское «Динамо».

«Небольшой разрыв вверху таблицы говорит о том, что есть несколько команд, готовых претендовать на чемпионство и биться за первую тройку. Я уже говорил, что больше всего меня впечатлило «Динамо» — с точки зрения организации игры, ментальных составляющих. Видна связь между тренером и футболистами. То есть те требования, которые в работе с футболистами реализовывал Шварц, игроки принимали хорошо. Это сразу бывает заметно со стороны, особенно тренеру. Почему? Видно, как футболисты относятся к отдельно взятым эпизодам в матче: с полной самоотдачей и самоотверженностью. Самое главное — с глубоким пониманием эпизода. Это говорит о том, что тренером ведётся правильная работа, а футболисты хорошо её воспринимают», — сказал Тедеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.