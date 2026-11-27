«Зенит» в официальном телеграм-канале поздравил своего бывшего нападающего Александра Кержакова с днём рождения. Экс-футболисту исполнилось 44 года.

«Поздравляли, поздравляем, будем поздравлять! С днём рождения, бомбардир!» — сказано в публикации клуба с берегов Невы.

Александр Кержаков является воспитанником «Зенита». Он выступал за петербургский клуб в периоды с 2001 по 2006 год и с 2010 по 2017 год. На счету Кержакова 386 матчей, 162 гола и 71 результативная передача в составе сине-бело-голубых. Кержаков трижды становился чемпионом России, а также по одному разу завоёвывал Кубок и Суперкубок страны. Александр повесил бутсы на гвоздь в 2017 году.