Умер бывший вратарь сборной Исландии Ингвар Йонссон. Он был в составе команды на Евро-2016

Футбольный клуб «Викингур» на официальном сайте сообщил о смерти бывшего голкипера сборной Исландии Ингвара Йонссона в возрасте 37 лет.

«С глубокой скорбью и печалью сообщаем, что наш дорогой друг и товарищ по команде Ингвар Йонссон, вратарь «Викингура», скончался в среду, 25 ноября, в окружении своих близких.

Клуб и все игроки команды «Викингур» выражают свои соболезнования его семье и близким. Мы отдаём им дань уважения и глубочайшие соболезнования», — сказано в сообщении исландского клуба.

На протяжении карьеры Ингвар Йонссон выступал за исландский «Викингур», датский «Виборг», норвежский «Старт» и ряд других команд. Футболист был в заявке сборной Исландии во время чемпионата Европы 2016 года и дошёл с ней до 1/4 финала турнира.