Защитник «Ростова» Андрей Лангович ответил, как быстро команда смогла найти общий язык с главным тренером Дмитрием Кириченко.

— Что именно изменилось с приходом Кириченко? Почему команда так преобразилась?

— Пришёл новый тренер, с которым мы сразу с полуслова нашли общий язык. Атмосфера в команде потрясающая. Тренер сразу нам привил стиль, чтобы мы больше работали с мячом, нежели при предыдущем тренере. Все эти моменты сыграли свою роль. И самое главное, что с Кириченко у нас с самой первой игры пошёл результат. И это повлияло на атмосферу в команде и психологию. Да и в целом у нас собралась хорошая команда с отличными и мастеровитыми футболистами. Это всё даёт свои плоды, — цитирует Ланговича «Матч ТВ».