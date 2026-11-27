Известный отечественный тренер Юрий Сёмин высказался о посещаемости матчей Фонбет Кубка России.

«В прошедшем туре Кубка России низкая посещаемость матчей больше связана с тем, что практически везде всё было ясно. Регламент Кубка определил первые две-три команды, а четвёртые не играли практически никакой роли. Было много проходных матчей, где играли вторыми составами и в большей степени молодёжью. Если нет уровня и качества игры, болельщик не пойдёт на стадион. В данной ситуации болельщик не пошёл, потому что всё было ясно, а уровень игры был недостаточно высоким. Болельщики это уже предполагали», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.