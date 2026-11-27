Российский тренер Заур Тедеев оценил игру московского ЦСКА в первом круге Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027.

«ЦСКА чередует хорошие матчи с непонятными с точки зрения амбиций. Я говорю об игре от обороны. Это как будто не в духе ЦСКА. Но сегодня надо отметить и тот факт, что тренер армейцев ведёт большую работу. Видно, что он хочет определённых вещей — они реализуются. Однако ЦСКА будет сложнее биться за чемпионство», — сказал Тедеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

По итогам первых 15 туров текущего сезона РПЛ армейская команда занимает пятое место в турнирной таблице.