Пресс-служба Банка России на официальном сайте сообщила о выпуске в обращение памятных серебряных монет номиналом 3 рубля в рамках серии «Российский спорт». Монеты посвящены наиболее титулованным футбольным клубам России: московскому «Динамо», «Зениту», «Локомотиву», «Спартаку» и ЦСКА.

Без паники в форс-мажор. Финансовая безопасность с доставкой на дом Оценивайте свои финансовые возможности и риски Оформить карту