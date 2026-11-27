Экс-тренер «Акрона» Заур Тедеев высказался о ситуации московского «Спартака». Он считает, что уровень состава красно-белых располагает к чемпионской гонке.

«В «Спартаке» тренер постоянно что-то ищет: смещения Жедсона с позиции правого защитника в центр, постоянный поиск интересных тактических нюансов. Мне кажется, это иногда даже мешало команде добиться результата. В футболе важны конкретика и простота. Футбол и так сложный вид спорта. Мне кажется, чем проще, тем конкретнее. Уровень футболистов «Спартака» абсолютно располагает к тому, чтобы бороться за чемпионство. Отдельные матчи были прямо яркими. В этом круге «Спартак» мог больше. Да, сталкивались с вратарскими нюансами — были моменты, когда Максименко был не в очень хорошей форме. Этот период у «Спартака» прошёл по-разному», — сказал Тедеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.