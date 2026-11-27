Вратарь московского «Динамо» Игорь Лещук оценил результаты своей команды в первой половине сезона-2026/2027. Бело-голубые лидируют в Альфа-Банк РПЛ, набрав 32 очка за 15 туров. В Фонбет Кубке России «Динамо» заняло второе место в группе В Пути РПЛ.

— Хотелось бы занять первое место в группе Кубка России, это не получилось. Но мы вышли в плей-офф Пути РПЛ. Это хорошо.

— Какие впечатления от первой половины сезона? «Динамо» занимает первое место.

— Это только часть сезона. Прошли её хорошо. Главное — продолжать, потому что впереди ровно столько же. Главное, чтобы ничего не поменялось ни в игре, ни в настрое команды, — сказал Лещук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.