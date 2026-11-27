Сегодня, 27 ноября, стартует 14-й тур испанской Ла Лиги сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием матчей тура чемпионата Испании.

Расписание 14-го тура Ла Лиги сезона-2026/2027 (время московское):

27 ноября, пятница

23:00. «Леванте» – «Расинг»;

28 ноября, суббота

16:00. «Бетис» – «Райо Вальекано»;

18:15. «Малага» – «Атлетик»;

20:30. «Эльче» – «Атлетико»;

23:00. «Реал» – «Алавес»;

29 ноября, воскресенье

16:00. «Валенсия» – «Осасуна»;

18:15. «Депортиво» – «Барселона»;

20:30. «Сельта» – «Вильярреал»;

23:00. «Реал Сосьедад» – «Севилья»;

30 ноября, понедельник

23:00. «Эспаньол» – «Хетафе».

Турнирную таблицу чемпионата Испании возглавляет «Барселона», у которой 36 очков за 13 матчей. На втором месте располагается мадридски