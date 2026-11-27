Расписание матчей 14-го тура чемпионата Испании — 2026/2027 по футболу
Сегодня, 27 ноября, стартует 14-й тур испанской Ла Лиги сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием матчей тура чемпионата Испании.
Расписание 14-го тура Ла Лиги сезона-2026/2027 (время московское):
27 ноября, пятница
- 23:00. «Леванте» – «Расинг»;
28 ноября, суббота
- 16:00. «Бетис» – «Райо Вальекано»;
- 18:15. «Малага» – «Атлетик»;
- 20:30. «Эльче» – «Атлетико»;
- 23:00. «Реал» – «Алавес»;
29 ноября, воскресенье
- 16:00. «Валенсия» – «Осасуна»;
- 18:15. «Депортиво» – «Барселона»;
- 20:30. «Сельта» – «Вильярреал»;
- 23:00. «Реал Сосьедад» – «Севилья»;
30 ноября, понедельник
- 23:00. «Эспаньол» – «Хетафе».
Турнирную таблицу чемпионата Испании возглавляет «Барселона», у которой 36 очков за 13 матчей. На втором месте располагается мадридски