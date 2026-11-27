Экс-тренер «Акрона» Заур Тедеев высказался о выступлениях «Ростова» под руководством нового главного тренера Дмитрия Кириченко.

«Хотел бы просто вынести за рамки и восхититься одной из своих любимых команд, где я отдавал всего себя на протяжении четырёх с половиной лет, и сегодня вижу плоды этих трудов со своим тренерским штабом. Я говорю о молодняке и силе в этом молодняке команды «Ростов». Слежу за ними и болею за них. Не скрою, что в определённый момент времени, после ухода тренера, в глубине души очень хотел работать в «Ростове». Это моя родня отчасти. Хотел бы отметить их сегодняшний тренерский штаб. С Рогочим я вместе работал. Кириченко — это, понятное дело, душа и сердце сегодняшнего «Ростова». Они очень радуют болельщиков и всех нас. Я за них очень рад», — сказал Тедеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.