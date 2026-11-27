Известный российский тренер Заур Тедеев оценил амбиции грозненского «Ахмата». По его мнению, команда должна бороться за высшие места, учитывая её подбор футболистов. Сейчас же грозненцы находятся на 11-м месте в турнирной таблице Альфа-Банк РПЛ.

«Ахмат» с его подбором игроков должен быть в первой пятёрке-шестёрке. Иногда бывает, что что-то пошло не так. По игре они очень много очков не добрали ещё при Станиславе Саламовиче. Сегодня видно, что была проделана хорошая работа, но иногда так случается. Мне кажется, «Ахмат» будет выигрывать — у меня даже нет сомнений в этом», — сказал Тедеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.