РФС на официальном сайте объявил имена арбитров, которые будут работать на матчах 16-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги.

28 ноября (суббота):

«Рубин» – «Акрон»: судья – Сергей Иванов. Помощники судьи – Андрей Образко, Руслан Шекемов; резервный судья – Виталий Молдован; VAR – Антон Фролов; АVAR – Алексей Сухой; инспектор – Николай Иванов.

ЦСКА – «Зенит»: судья – Инал Танашев. Помощники судьи – Рустам Мухтаров, Дмитрий Сафьян