«Лидс Юнайтед» на официальном сайте сообщил о продлении контракта с нападающим Домиником Калверт-Льюином.

Срок действия нового трудового договора футболиста с «павлинами» рассчитан до лета 2029 года.

Доминик Калверт-Льюин выступает за «Лидс Юнайтед» с лета 2025 года. В нынешнем клубном сезоне футболист принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и одной голевой передачей. Помимо этого, нападающий играет за сборную Англии. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

На данный момент «Лидс Юнайтед» находится на седьмом месте в турнирной таблице АПЛ.