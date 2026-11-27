Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов вернулся в московский клуб. Красно-белые назначили его ответственным за направление по работе с болельщиками и ветеранами.

«Валерий Кечинов — снова в «Спартаке»! Бывший полузащитник «Спартака», шестикратный чемпион России в составе красно-белых приступает к работе в клубе. Кечинов будет отвечать за направление по работе с болельщиками и ветеранами. Удачи, Валерий Викторович, и — добро пожаловать домой!» — написала пресс-служба московского клуба.

Кечинов выступал за «Спартак» с 1993 по 2000 год. Он сыграл в составе красно-белых 158 матчей и забил 44 гола во всех турнирах.