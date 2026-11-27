Официальный сайт Футбольной национальной лиги опубликовал судейские назначения на матчи 20-го тура Лиги Pari.
«Торпедо» — «СКА-Хабаровск»: Ефим Рубцов (Санкт-Петербург) – Эдуард Шарипов (Уфа), Дмитрий Алексеев (Владимир), резервный судья – Антон Сидорин (Москва), инспектор – Дмитрий Попов (Москва), делегат – Иван Новиков (Москва);
«Нефтехимик» — «Нижний Новгород»: Артур Сагдиев (Набережные Челны) – Константин Наприенко (Новосибирск), Никита Воропаев (Калининград), резервный судья – Михаил Яковлев (Москва), инспектор – Николай Голубев (Санкт-Петербург), делегат – Филипп Яковлев (Москва);
«Ротор» — «КАМАЗ»: Семён Медведев (Екатеринбург) – Андрей Пелых (Санкт-Петербург), Илья Довольнов (Тюмень), резервный судья – Данил Ткаченко (Москва), инспектор – Ринат Деушев (Москва), делегат – Дмитрий Карабин