Российский тренер Заур Тедеев высказался о ситуации в воронежском «Факеле», который находится на последнем месте в Альфа-Банк РПЛ.

«Факелу», несмотря на победу над «Акроном», будет очень сложно. Это команда, которая залетает в лигу, потом из неё снова вылетает. Со стороны я не понимаю, как строится этот футбольный клуб. Понятно, что есть традиции, хорошие болельщики, заполненный стадион. Но что делается в развитии молодёжного футбола? Кем подпитывается команда? На что может рассчитывать? Если нет сильных местных игроков и их не готовит вторая команда с академией, а денег на покупку других футболистов нет, очень сложно ожидать чего-либо. Поэтому я и думаю, что «Факелу» не хватает концепции и системы, чтобы закрепиться в лиге. Они явно будут бороться за выживание», — сказал Тедеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.