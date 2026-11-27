Мадридский «Реал» на официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником сборной Марокко Браимом Диасом.

Срок действия нового соглашение футболиста с «лос бланкос» рассчитан до лета 2031 года.

В нынешнем клубном сезоне Диас принял участие в 10 матчах «Реала» во всех турнирах, в которых отдал четыре голевые передачи. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн. Хавбек является воспитанником «Малаги». До перехода в «Реал» он выступал за «Манчестер Сити», а после перехода в «Королевский клуб» защищал цвета «Милана» в рамках аренды.