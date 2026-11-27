Известный российский тренер Заур Тедеев высказался о ситуации в московской «Родине». Он считает, что под руководством испанского тренера Джонатана Альбы команда станет сильнее.

«Подход «Родины» изначально казался авантюрным. Со стороны складывалось впечатление, что кто-то собрался нас удивлять. Приехал тренер со своими штучками, но ничем не удивил. Разница между Премьер-лигой и Первой лигой просто колоссальна с точки зрения футбола. Это было видно. Очень много пропущенных мячей. Непонятно было, к чему стремится команда. Однако я очень хорошо знаю Джонни и Альваро. Это те тренеры, которые мне абсолютно понятны с точки зрения их работы. Сложно сказать, что «Родина» готова здесь и сейчас прибавить, но, зная качества этих тренеров, уверен, что все футболисты будут прибавлять. Команда станет лучше и сильнее.

Эти тренеры давно в России — хорошо изучили менталитет российского человека, поняли нашу реальность в футболе. Они хорошо знакомы с молодёжным напр