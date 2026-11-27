Испанский журналист: мы хорошо оцениваем игру Захаряна, когда он готов

Редактор издания «Доности Спорт» из Сан-Себастьяна Джованни Батиста ответил, как в «Реале Сосьедад» оценивают уровень игры полузащитника Арсена Захаряна.

«Мы хорошо оцениваем игру Захаряна, когда он готов. Мы знаем, что он ещё способен показать больше, но положительно оценивается то, что он всё чаще готов выходить на поле», — сказал Батиста в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Всего в текущем сезоне Захарян провёл девять матчей за «Реал Сосьедад» во всех турнирах и забил два гола. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7,5 млн.