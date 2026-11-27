Редактор издания «Доности Спорт» из Сан-Себастьяна Джованни Батиста сообщил, что «Реал Сосьедад» зимой может отдать полузащитника Арсена Захаряна в аренду.

— Возможно ли, что «Реал Сосьедад» будет искать вариант для аренды Захаряна зимой?

— Да, это один из вариантов, который рассматривается с целью обеспечения дальнейшего прогресса и развития. ⁠Думаю, лучше всего будет отдать его в аренду. Продажа может быть поспешным решением, но, если найти клуб, в котором он сможет играть, это пойдёт ему на пользу, — сказал Батиста в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Всего в текущем сезоне Захарян провёл девять матчей за «Реал Сосьедад» во всех турнирах и забил два гола. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7,5 млн.