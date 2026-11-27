Футболист сборной России и московского «Спартака» Данил Пруцев провёл параллель между главным тренером национальной команды Валерием Карпиным и испанцем Хуаном Карлосом Карседо, возглавляющем красно-белых. Полузащитник заявил, что эти специалисты похожи.

— В чём Валерий Георгиевич похож на Хуана Карседо? Может, есть что-то общее из характера, поведения? Похожи ли тренировки в сборной на тренировки в «Спартаке»?

— Чем-то похожи. Что Валерий Георгиевич, что Хуан много внимания уделяют тактике, различным нюансам. Мы очень тщательно готовимся к соперникам, много теории — практически каждый день разбираем соперник