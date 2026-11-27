УЕФА выступил с заявлением в связи с беспорядками на матчах Лиги Европы «Марсель» — «Левски» (1:0) и «Бешикташ» — «Хапоэль» (2:1). Напомним, фанаты «Марселя» напали на болельщиков «Левски», в результате чего пострадали более 10 болгарских болельщиков. На другом матче охрана стадиона решила отобрать флаг Палестины у фаната «Бешикташа», после чего другие турецкие болельщики вступились за него. В результате завязалась потасовка и полиция применила слезоточивый газ.