Российский нападающий Владимир Писарский, который отбыл 16-месячное отстранение от футбола за ставки, прокомментировал своё наказание. Он заявил, что в России многие футболисты делают ставки, но их не наказывают.

— Возможно, тебя наказали, чтобы это была ещё и показательная история для других футболистов?

— Не думаю. Многие футболисты в России реально делают ставки, но их же не отстраняют. Фамилии называть не буду, но я не в одном футбольном кругу слышал такие разговоры. Кто-то даже ставит со своих аккаунтов. При этом я не вижу проблемы, чтобы футболисты могли делать ставки на другие виды спорта. Если кому-то хочется поиграться, нравится азарт — почему нет? Но не мне это решать, — цитирует Писарского