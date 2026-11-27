Первая лига — 2026/2027 по футболу: результаты на 27 ноября, календарь, таблица

Сегодня, 27 ноября, состоялся первый матч 20-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Первой лиги на 27 ноября:

«Торпедо» – «СКА-Хабаровск» – 2:0.

Турнирную таблицу Первой лиги сезона-2026/2027 возглавляет «Нижний Новгород», набравший 49 очков после 19 туров. Московское «Торпедо» с 38 очками в 20 встречах занимает вторую строчку. В активе «Урала» под руководством Сергея Юрана 38 очков после 19 туров, клуб располагается на третьем месте. Замыкают турнирную таблицу «Енисей» (18 очков), нижнекамский «Нефтехимик» (17) и ивановский «Текстильщик» (15).